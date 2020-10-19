Сергей Семак: «Важно, что заканчивать групповой турнир будем дома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге» (20 октября, Санкт-Петербург).

44-летний специалист отметил тот факт, что сине-бело-голубые проведут последнюю игру на своем поле — петербуржцы встретятся с дортмундской «Боруссией» 8 декабря.

— Какие стилистические особенности вы отметили в игре «Брюгге»?

— В большинстве матчей этого сезона соперник играл по схеме 4-3-3, в некоторых встречах 3-5-2. В любом случае надо отталкиваться от игроков.

— «Зенит» впервые начинает групповой этап дома. Насколько это важное преимущество?

— Скорее важно окончание. Ведь последние матчи — часто ключевые. Когда ты проводишь их дома, это плюс. Это влияет не так сильно, но разница есть. (Гоша Чернов)