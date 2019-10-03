Сергей Семак: «У Смольникова проблема с ребром. Надеюсь, не сломал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Рады победе. Заслужили ее. Играли хорошо, создавали моменты. В концовке чуть-чуть потеряли концентрацию, не очень удачно сыграли при стандартных положениях. Но, в целом, хорошая эмоциональная игра, мы поострее создавали моменты и были ближе к победе.

— Прежде всего, что со Смольниковым? И почему вы решили заменить его именно на Осорио, а затем и перестроить игру на схему с тремя центральными защитниками?

— Это связано с выходом второго нападающего. И «Бенфика» перестроила свою игру, много было фланговых передач, надо было добавить игрока, который хорошо играет вверху. По Смольникову — непонятно. Завтра будет обследование. Надеюсь, ничего серьезного, проблема с ребром. Надеюсь, он ничего не сломал. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр