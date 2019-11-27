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Сергей Семак: «У меня нет такой наклейки, как у Дзюбы на футболке»

27 ноября 2019, 23:47
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).

— В Лионе вы играли в три центральных защитника, но сейчас не играл Депай. Его отсутствие повлияло на то, что вы выбрали схему 4-4-2?

— Мы отталкиваемся от формы игроков, когда выбираем состав. Перед этой игрой у нас не было желания играть в три центральных защитника.

— Что за наклейка была на футболке, которую Дзюба надел под игровой майкой?

— У меня такой наклейки нет. Ему просто надо было заменить футболку. А что носить под ней — это дело каждого футболиста. (Гоша Чернов)

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