Сергей Семак: «Сложно сказать, худшая ли это игра в году»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:2). Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Почему Дриусси остался в запасе. Он же мог конкурировать с игроками соперника по скорости?

— Вы думаете?! У него было повреждение, но ничего серьезного оно не выявило. Он не попал в состав по другим причинам. Ерохин посвежее Дриусси, устал. И нам нужнее был такой игрок, в скорости немного наших игроков могут сравниться с игроками «Лейпцига». Поэтому и играли низко.

— Это худшая игра «Зенита» в году?

— Сложно сказать сейчас. Из тех матчей, в которых мы сыграли, по моментам в Лейпциге мы создали меньше. Но в обоих встречах проиграли по качеству игры команде, которая сильнее нас. (Гоша Чернов)

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