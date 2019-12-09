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Сергей Семак: «Следить за игрой в Лейпциге? Нам нужно концентрироваться на себе»

22:04
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой 6-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал, что команда не боится соперника. Также специалист подчеркнул, что команда не будет следить за ходом параллельной встречи «Лейпцига» и «Лиона».

— Мы не боимся, мы уважаем «Бенфику», — отметил Семак. — Это одна из самых титулованных команд не только Португалии, но и всей Европы. Дела в чемпионате у них складываются прекрасно, надеюсь, мы сможем показать хорошую игру и добиться хорошего результата.

— Будете ли следить как развивается ситуация в Лейпциге?

— Нам нужно концентрироваться на своей игре. Это главная задача, а дальше посмотрим, как будет проходить матч. (Дмитрий Зимин)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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