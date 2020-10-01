Сергей Семак: «Слабых команд в группе «Зенита» нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе F с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Я думаю, нормальная жеребьевка, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Ее итог мог быть как лучше, так и хуже. Могли достаться такие гранды как «Манчестер Сити», который совсем рядышком с нами прошел. Что касается нашей группы — слабых команд в ней нет. Дортмундская «Боруссия» смотрится предпочтительнее остальных команд. «Лацио» неплохо выглядел в прошлом чемпионате Италии. Вместе с «Аталантой» он набрал одинаковое количество очков, и лишь по дополнительным показателям римляне стали четвертыми. Естественно, можно играть со всеми, можем бороться. Шансы у нас есть, и это самое важное.

Если учесть, что в прошлый раз из четвертой корзины нам достался «РБ Лейпциг», а сейчас «Брюгге», то с этой точки зрения жребий немного более удачный. Что касается фаворита группы, то «Боруссия» по силе сопоставима с «Лейпцигом». Они примерно вровень идут в Бундеслиге на протяжении последних лет. И в прошлом году я сразу сказал, что «Лейпциг» — самый сильный клуб в нашей группе. К сожалению, больше всего очков он отобрал у нас. «Лацио» можно сопоставить с «Лионом». «Брюгге» — тут чуть легче, но это тоже очень приличная команда».