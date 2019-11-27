Сергей Семак: «Рад, что у нас есть такая команда»
27 ноября 2019, 23:57
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).
— Радуетесь ли вы, что в команде играет такой футболист, как Дзюба? — вопрос от французского журналиста.
— Я радуюсь, что у нас есть такая команда. А один игрок в поле не воин. Артем сыграл замечательно, как и другие футболисты. И я рад каждому из игроков.
— Насколько оправдана желтая карточка Ракицкого, которая не позволит ему сыграть в Лиссабоне?
— Очень жаль, что он ее получил. Далер Кузяев тоже не сможет нам помочь. Это большие потери, можно было обойтись. Все карточки, полученные Ракицким, не грубые и совсем не обязательные. (Гоша Чернов)
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