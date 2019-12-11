Сергей Семак: «Плохо играла вся команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал. Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— В первом тайме выпадал Ерохин. Почему не заменили его раньше?

— Он хорошо помогал на «стандартах». А «Бенфика» хорошо исполняет стандартные положения, у нее высокорослые игроки, поэтому мы не убирали Ерохина. Выпадал или нет? Плохо играла вся команда, зачем искать крайнего?

— Что больше повлияло на результат — плохая игра «Зенита» или хорошая игра «Бенфики»?

— Результат мы получили своими ошибками. В большей степени мы виноваты. Мы знали, что нужно сопернику и дали ему возможность реализовать атакующий потенциал. (Гоша Чернов)

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