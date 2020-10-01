Сергей Семак — о Лиге чемпионов: «Корзины можно смотреть сколько угодно, но все зависит от жребия»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящей жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов-2020/21.
— Корзины смотрели, но смотреть можно сколько угодно, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака. — Нужно дождаться жеребьевки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет.
Жеребьевка состоится сегодня, 1 октября, начало — в 18.00 (мск). Россию в турнире будут представлять три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в первую корзину.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-01-sergey-semak-igra-protiv-spartaka-ochen-interesna-s-tochki-zreniya-printsipialnosti-i-turnirnogo-pol.htm