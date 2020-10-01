Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящей жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов-2020/21.

— Корзины смотрели, но смотреть можно сколько угодно, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака. — Нужно дождаться жеребьевки, чтобы понять, насколько хорошие у нас будут возможности, чтобы продолжить выступление в Лиге чемпионов. Во многом, конечно, это зависит от жребия, насколько он окажется благосклонным или нет.

Жеребьевка состоится сегодня, 1 октября, начало — в 18.00 (мск). Россию в турнире будут представлять три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Команда из Санкт-Петербурга попала в первую корзину.