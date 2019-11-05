Сергей Семак: «Не считаю, что ошибся с тактикой. По уровню мы слабее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (0:2).

— Было важно не пропустить в первом тайме. В концовке пропустили, играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая, заслуженная победа «Лейпцига», а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использовать каждый шанс, здесь ошибки команды не прощают, уровень высокий.

— Три центральных защитника, игра от обороны, игра на контратаках. Почему? Не считаете ли, что ошиблись с тактикой?

— Не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе.

— Но в первом матче вы играли как раз в четыре защитника. Как это связано?

— Напрямую. В первом пропущенном мяче в Лейпциге защитники не успели подстраховать, когда было забегание за спину, и нам не хватило одного игрока, чтобы сопроводить футболиста соперника. Сейчас мы таких ошибок не допускали. (Гоша Чернов)