Сергей Семак: «Мы часто ставим «автобус»? Когда сможем играть с позиции силы, так и будем делать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на мероприятии по выбору нового цвета для общественного транспорта ответил на вопрос, почему команда в Лиге чемпионов часто ставит «автобус» у ворот.

— Болельщики шутят, что в еврокубках команда ставит «автобус». Автобус, на котором вы приехали, ставить приятнее? — вопрос Семаку.

— Не думаю, что часто, мы играем и отталкиваемся от соперника. Если соперник сильнее нас, мы используем сильные стороны, если они есть. Растем, двигаемся, чтобы играть лучше. Когда с позиции силы сможем играть против хороших европейских клубов, так и будем делать. (Дмитрий Зимин)

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