Сергей Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня интенсивности игры, как у «Лейпцига»?

— Все вместе. Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции, даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков, нужно усиливать уровень. Уровни чемпионатов разные, в бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет, нужно расти, играть в Лиге чемпионов. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей