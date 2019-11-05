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Сергей Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

5 ноября 2019, 23:51
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лейпцига» (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов подвел итоги встречи. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня интенсивности игры, как у «Лейпцига»?

— Все вместе. Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас лимит, он мешает здоровой конкуренции, даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков, нужно усиливать уровень. Уровни чемпионатов разные, в бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет, нужно расти, играть в Лиге чемпионов. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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