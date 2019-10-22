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Сергей Семак: «Лейпциг» сделает все для победы»

19:51
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

— В Лионе вы использовали схему с тремя защитниками. У «Лейпцига» массивная группа атаки, они часто бьют издали из центральной зоны. Значит ли это, что вы и сейчас сделаете ставку на 3-5-2?

— Это не значит ничего. К каждой игре мы готовимся индивидуально, смотрим на состояние наших игроков, стараемся подобрать наиболее подходящую схему. Не думаю, что мы всегда будем играть в три защитника в Лиге чемпионов.

— Что вы скажете о сопернике?

— У «Лейпцига» много быстрых игроков, молодых игроков. Он быстро выходит из обороны в атаку, нам будет непросто. Будем стараться играть надежно, показать лучшую игру. А «Лейпциг» сделает все для победы. Выиграет тот, кто окажется сильнее. (Гоша Чернов)

РБ Лейпциг — Зенит

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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