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Сергей Семак: «Крицюк и Азмун не сыграют с «Мальме», Кузяев будет готов на какое-то время»

20:51
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Кто не прилетел? Кто точно не сыграет?

— Не сыграют Крицюк и Азмун. У Азмуна мышечный спазм. Он не позволит ему сыграть. Надеюсь, он выбыл ненадолго. А Кузяев пару тренировок провел в общей группе. На какое-то время он будет готов.

— В качестве главного тренера «Зенита» вы пока ни разу не побеждали в гостях в еврокубках. Знаете ли вы об этом, придаете ли значение? И в чем могут быть причины такой статистики?

— Я значения этому не придаю. Каждый матч — новая история. Почему не побеждали? Значит, были недостаточно хороши, не сильнее соперника. Поэтому и не могли победить.

Матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Гоша Чернов все материалы автора

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