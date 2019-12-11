Сергей Семак: «Катастрофы никакой нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) выразил надежду, что в следующем сезоне команда станет сильнее. Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G.

— Сейчас в соцсетях результат «Зенита», если говорить цензурно, называют катастрофой. Согласны ли вы с такой характеристикой?

— Результат нас не устраивает, но это не катастрофа. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов после длительного отсутствия. Мы понимали, насколько нам сложно, приложили усилия, постарались выйти из группы. Будем надеяться, что в следующем сезоне будем сильнее. Катастрофы никакой нет. (Гоша Чернов)

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