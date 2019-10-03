Сергей Семак: «Игра так диктовала: нам нужна была надежность»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о тактике и заменах, которые он использовал в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

— Много передач с фланга шло у соперника, — заявил тренер в эфире «Матч ТВ». — Мы добавили Осорио — еще одного высокого игрока в центр.

В концовке матча игра больше складывалась так, что «Бенфика» быстро доставляла мяч вперед. Так что замена была нужна и по этому. Игра так диктовала: нам нужна была надежность. «Бенфика» перестроилась, стала играть на высоких нападающих.

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