Сергей Семак: «Хотели действовать агрессивно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Мы играли дома. Хотели действовать агрессивно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Ошибки иногда случаются, так что нужно наказывать за них. А иногда есть моменты, который ты сам создаешь, но ты их не реализуешь. Это дело случая.

Конечно, с ошибками играли. И это оставило небольшую горчинку после победы.

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