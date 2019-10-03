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Сергей Семак: «Хотели действовать агрессивно»

00:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Мы играли дома. Хотели действовать агрессивно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Ошибки иногда случаются, так что нужно наказывать за них. А иногда есть моменты, который ты сам создаешь, но ты их не реализуешь. Это дело случая.

Конечно, с ошибками играли. И это оставило небольшую горчинку после победы.

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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