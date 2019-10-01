Сергей Семак: «Гримальдо был нам интересен, но он слишком дорогой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Вы использовали расстановку с тремя центральными защитниками в Лионе. Будет ли она завтра?

— Возможно все. Но мы, выбирая тактическую схему, исходим из состояния игроков. Непосредственно перед матчем выбираем ту расстановку, которую мы считаем оптимальной. Посмотрим, кто в каком состоянии. Есть группа игроков, у которых определенные проблемы. Постараемся нивелировать сильные качества, которые есть у соперников. Те, кто выйдут завтра, приложат все усилия, чтобы показать лучшую игру.

— Мог ли оказаться защитник «Бенфики» Гримальдо в «Зените»?

— Он был очень дорогим для нас. Да, был интересен, но его стоимость достаточно высока для нас, и мы не могли позволить такого игрока себе.

— Можно ли сказать, что «Бенфика» сильна флангами?

— У соперника сильные атакующие фланговые полузащитники — Раф Силва, Пицци. Все центральные полузащитники хорошо оснащены технически. Это отличает почти все португальские команды — скорость работы с мячом, интенсивность, техника. Так что опасности стоит ждать от всех. У Гримальдо хороший удар, он хорошо исполняет штрафные. Но я не могу сказать, что фланги — самая опасная сторона соперника. Есть ряд атакующих моментов, на которые стоит обратить внимание.

Матч «Зенит» — «Бенфика» состоится 2 октября, начало — в 22.00 (мск)