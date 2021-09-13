Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сергей Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

21:10
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о кадровых проблемах команды.

— Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?

— У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.

— Определились ли с тем, кто сыграет в воротах? Крицюк или нет?

— Посмотрим, еще есть сутки. Есть предыгровое занятие. На нем примем решение.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Мамаев пришел на матч «Ростов» — «Краснодар» с новой девушкой
Китайский клуб КХЛ подложил свинью всей лиге? Такое решение плохо укладывается в голове
Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры