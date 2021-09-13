Сергей Семак: «Если ситуация будет ухудшаться, заявим Анюкова и Тимощука»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о кадровых проблемах команды.

— Учитывая проблемы «Зенита» в центре поля, не думали ли вы о том, чтобы выпустить в эту зону Тимощука?

— У нас такой возможности нет. У нас еще есть Саша Анюков. И если ситуация будет ухудшаться, заявим и Анюкова, и Тимощука.

— Определились ли с тем, кто сыграет в воротах? Крицюк или нет?

— Посмотрим, еще есть сутки. Есть предыгровое занятие. На нем примем решение.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.