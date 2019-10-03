Сергей Семак: «Дзюба ушиб бедро. Надеюсь, ничего серьезного»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

— Опять пропустили ударом из-за штрафной. После игры с «Локомотивом» то же самое было. Видите ли вы вину Лунева в пропущенных мячах?

— По поводу пропущенного мяча в матче с «Локо»: не могу сказать, что этот гол исключительно на его совести. Он не видел момент удара, Барриос тоже мог активнее блокировать удар. Но удар с одного шага, без разбега — можно было взять. По этому матчу не могу сказать точно. Такая же ситуация: надо встречать бьющего активнее, но неберущимся назвать удар тоже нельзя.

— Что с Дзюбой?

— Надеюсь, страшного ничего нет. У него сильный ушиб бедра. Удар болезненный. Когда задевают бедро, это очень-очень неприятно. Я надеюсь, это не так серьезно и он сможет принять участие в следующей игре.

— Кого-то в составе соперника присмотрели?

— Те, кто нравятся, стоят очень дорого уже и вряд ли их возможно приобрести. Игроков качественных в «Бенфике» — большое количество. (Гоша Чернов)

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