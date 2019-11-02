Сергей Семак: «Будем стараться взять реванш у «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Лейпцига».

— Хочется побеждать всегда, но не всегда получается. Что касается Лиги чемпионов, то хотелось бы выступить лучше, но не получилось. К примеру, отобрать очки у соперника в Германии, — сказал тренер в интервью «Матч Премьер».

«Лейпциг» — хорошая команда. Теперь будем стараться взять реванш. Шансы у нас есть.

Пока все идет нормально, пытаемся балансировать, отслеживать состояние игроков. Сейчас сложные месяцы для команд, которые выступают в еврокубках, но мы стараемся справляться.

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