Сергей Семак: «Азмун забил травмированным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Насколько сказалось, что команда не играла давно в Лиге чемпионов?

— Это было ощутимо. Игроки противостояли очень серьезного уровня. Команда очень сильная, молодая. Скорости другие, игра открывалась в обе стороны. Нам не хватало баланса, исполнительского мастерства. Где-то могли сыграть похладнокровней.

— Как долго готовили переход на схему с тремя защитниками. И почему Осорио играл ближе к правому флангу, хотя с «Сочи» действовал в самом центре обороны?

— Хотели дать всем игрокам практику. Конкретно к этому матчу было не так много времени на подготовку. На тренировках посмотрели на Осорио, сделали выводы изменили его позицию.

— Почему играл Караваев, а не Смольников? И почему вместо Караваева во втором тайме вышел Шатов?

— Шатов вышел и забил в прошлом матче. Шатов вышел, потому что мы перестроились, стали играть в четыре защитника. Шатов опускался иногда, но мы видоизменили схему.

— Что с Азмуном? Он забил гол травмированным?

— Да, получил травму и не мог понять степень сложности. Азмун попросил замену. Сначала попросил замену, потом остался, после перерыва уже выйти не смог. Это достаточно серьезная травма для того, чтобы продолжать игру. Но точнее и подробнее узнаем завтра.

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