Сергей Рыжиков: «Перед игрой с «Барселоной» думал: лишь бы не пропустить 7-8 голов»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о выездной победе над «Барселоной» в составе «Рубина» в Лиге чемпионов-2009/10. Казанцы смогли выиграть со счетом 2:1, Рыжиков защищал ворота команды.

— Этот матч стоит в моей карьере особняком, — цитирует teamrussia.pro Рыжикова. — Никто не верил, что «Рубин» сможет увезти с «Камп Ноу» хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять — куда ни шло. А оно вон как повернулось.

Сыграли выше всяких похвал. Ведь у «Барселоны» был в то время выдающийся состав: Месси, Ибрагимович, Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Пике, Пуйоль, Абидаль. Еще играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче.

— Показалось, что удар Златана Ибрагимовича в дальний угол, после которого мяч пролетел между ногами у Романа Шаронова, был неберущимся.

— Тяжело было что-то сделать. Шла 48-я минута, и, помню, я тогда подумал: «Вот и кончилось для нас все хорошее». Но тот «Рубин» мог держать удар. Матч в Барселоне это подтвердил. Пропущенный гол не выбил нас из колеи. Мы продолжали гнуть свою линию, и Домингес с Караденизом в контратаке всё образцово расчертили. Красота! В итоге зацепились за результат — тогда «Рубин» отличался этим умением.

— В том матче «Барселона», по данным УЕФА, произвела 22 удара по воротам, в том числе 13 — в створ, подала 11 угловых против одного у вашей команды. Впечатлило?

— Мы были к этому готовы. Тренер вратарей Виталий Витальевич Кафанов перед матчем довел до нас подробную статистику «Барселоны»: сколько бьют, сколько навесов совершают, сколько владеют мячом.

— Помните, что сказал Бердыев после игры?

— В раздевалку он зашел позже всех. Видимо, флеш-интервью давал. А у нас стояла гробовая тишина. Все так устали, что не было сил говорить. «Не понял, почему такая тишина. Вы же «Барселону» обыграли!» — сказал Бердыев. И все сразу оживились, принялись кричать.