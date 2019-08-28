Сергей Матвеев: «Краснодар» не будет поступаться ни одним турниром»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов рассказал о ситуации с травмированными игроками, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— В каком состоянии Магомед-Шапи Сулейманов?

— Магомед поехал в больницу, посмотреть, все ли нормально. Сделает МРТ, у него сильный ушиб.

— В связи со всеми травмами, сможет ли команда сыграть на два фронта — в чемпионате и Лиге Европы?

— Нет, мы не будет поступаться ни одним турниром, мы постараемся максимально качественно выступать в обоих. Будем надеяться, что скоро вернутся Мартынович, Ари. Пауза на игры сборных даст нам передохнуть, постараться выйти с новыми силами, настроением.

— Неделя прошла с травмой Реми Кабелла?. Сейчас, оглядываясь назад, как думаете, можно ли было избежать этого? То есть пораньше заменить, например, или совсем не рисковать?

— Наверно, никто сейчас не скажет, в какой момент была основная травма. Она случается сразу, но человек этого может и не почувствовать, когда находится в адреналиновом состоянии. Реми пытался играть. Он понимал, что новичок, что это матч Лиги чемпионов. Это было некое геройство. Я не думаю, что он усугубил. Скорее, травма случилась сразу.

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