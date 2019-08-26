Сергей Матвеев: «Краснодар» готов совершить чудо в Лиге чемпионов"

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что еще ничего не потеряно для команды, и она постарается исправить ситуацию, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также 47-летний специалист рассказал о том, насколько сильно повлиял неназначенный пенальти в ворота «Олимпиакоса» в первом матче.

— Готовы ли рисковать с первых минут? Еще есть время до игры подумать, — отметил Матвеев. — Ситуация заставляет идти на определенные риски. Посоветуемся, что делать. Надеюсь, все сложится хорошо.

— В первом матче при счете 0:0 в ворота «Олимпиакоса» не был назначен пенальти. Повлияло ли это на ход игры и как в целом прокомментируете эту ситуацию?

— Много обсуждений болельщиков в соцсетях по этому поводу идет. Наш клуб направил запрос по поводу этого эпизода, потому что на игре был ВАР, и, по мнению многих специалистов, рука была в неестественном положении. Мы до конца не можем понять, почему был не назначен пенальти. Никакого ответа с разъяснениями в клуб не последовало. Может, как-то поменялись правила... Хотели бы получить ответ. Если бы был назначен пенальти, забит гол, наверно, матч мог бы сложиться в другом ракурсе. Не снимаем ответственность с себя, потому что допустили определенные ошибки в этом матче, но пенальти мог создать бы большой плюс для нашей команды в игре, тактике, во всем противостоянии.

— Согласны ли вы, что нужно совершить чудо? Какое чудо должен совершить тренерский штаб?

— Для нас самое важное — выглядеть командой, которая неравнодушна, которая отдаст все силы. Тогда все будет возможно. Нам понадобится удача, которая подкрепится поддержкой болельщиков и их желанием нас гнать вперед.

— После первого пропущенного гола в Греции команда стала играть несколько авантюрно. Сейчас сама ситуация требует авантюризма от «Краснодара». Как избежать контратак «Олимпиакоса»? И что делать, когда соперник прекрасно знает о том, что вы будете делать?

— Да, тактика с первых минут будет понятна. Скорее всего, «Олимпиакос» будет играть вторым номером. Нам будет непросто вскрывать оборону. Возможны контратаки, но мы постараемся эти моменты учесть и предотвратить. (Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в столице Кубани 27 августа, начало игры — в 22.00 по московскому времени. (Екатерина Потапова)

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Олимпиакос»

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