Сергей Матвеев: «Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» отметил, что команде не хватило внимательности.

— Сложно что-то объяснить, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Это невнимательность «Краснодара». Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал. Травма Сулейманова? Любая замена меняет весь посыл, ограничивает в тактике. У него ушиб подвздошной кости, неприятно. Сложный график? Большое спасибо трибунам, что гнали вперед команду. Да, график очень трудный, но в конце было видно, что сил совсем не хватает. Могли пропустить еще. Пытались атаковать.

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