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Сергей Матвеев: «Будет сложно отыграть четыре мяча дома»

01:39
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после поражения от «Олимпиакоса» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4) отметил, что на ход игры повлияла замена Реми Кабелла. По его мнению, отыграться после такого крупного поражения будет сложно.

— Нам будет сложно отыграть четыре мяча дома, — цитирует пресс-служба УЕФА Матвеева. — Первый тайм был равным, хотя «Олимпиакос» забил свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Кабелла. Структура немного нарушилась. Комбинировать и переходить к атакующим действиям во втором тайме стало сложнее.

При счете 0:2 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям. Но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. «Олимпиакос» использовал свои сильные стороны, хорошая игра с его стороны.

Олимпиакос П — Краснодар

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001139/match=2027017/index.html

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