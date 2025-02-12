Лапочкин — о фоле Себальоса на Фодене: «Чистый пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначенный пенальти в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (2:3). На 80-й минуте матча полузащитник мадридской команды Дани Себальос сфолил в штрафной площади на Филе Фодене.

«Чистый пенальти. Арбитр в отличной позиции, сам мгновенно принимает решение. Фоден пробрасывает мяч в штрафной «Реала», а Себальос врезается коленом в колено», — цитирует «РБ Спорт» Лапочкина.

Ответная игра пройдет в Мадриде 19 февраля. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в 1/8 финала с «Атлетико» или «Байером».