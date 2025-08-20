Кейлер: «Кайрат» не проиграет «Селтику». Осталось совсем немного для исторического события»

Защитник «Улытау» и воспитанник «Кайрата» Сергей Кейлер поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Кайратом».

«На выезде будет тяжело, но, думаю, «Кайрат» не проиграет. Все будем смотреть, болеть, поддерживать родной клуб. Осталось совсем немного для исторического события, и я уверен, что пацаны это понимают. Они сделают все возможное и невозможное, чтобы добыть там положительный результат», — цитирует Кейлера Meta-ratings.kz.

Матч «Селтика» и «Кайрата» пройдет в среду, 20 августа, в Глазго (Шотландия). Начало игры — в 22.00 по московскому времени.