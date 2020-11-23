Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Мидтьюлланном», сообщает сайт УЕФА.

Лайнсменами игры будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый рефери — Кирилл Левников. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Владимир Москалев.

Встреча группы D состоится в среду, 25 ноября в Амстердаме.