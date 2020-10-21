Сенсация в Мадриде: «Шахтер» победил «Реал»!

«Шахтер» победил «Реал» в выездном матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2. Дончане к перерыву громили мадридцев 3:0: отличились Тете и Соломон, а еще один мяч Рафаэль Варан провел в свои ворота.

В начале второго тайма Лука Модрич и Винисиус Жуниор отыграли два мяча, но спасти «Реал» от поражения не смогли.

На второй добавленной минуте Федерико Вальверде сравнял счет, но гол был отменен после консультации с ВАР.

Лига чемпионов

Группа B

1-й тур

«Реал» (Испания) — «Шахтер» (Украина) — 2:3 (0:3)

Голы: Тете, 29 (0:1). Варан, 33 — в свои ворота (0:2). Соломон, 42 (0:3). Модрич, 54 (1:3). Винисиус Жуниор, 59 (2:3).

«Реал»: Куртуа, Марселу, Варан, Менди, Эдер Милитау, Модрич (Кроос, 70), Каземиру, Вальверде, Йович (Винисиус Жуниор, 59), Асенсио, Родригу (Бензема, 46).

«Шахтер»: Трубин, Хочолава, Додо, Бондарь, Корниенко, Дентинью (Судаков, 86), Марлос, Майкон, Маркос Антониу (Вьюнник, 90+4), Тете, Соломон (Витан, 90+2).

Предупреждения: Корниенко, 8. Асенсио, 34. Бондарь, 83. Эдер Милитау, 87.

Судья: Йованович (Сербия).

21 октября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».