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Семшов: «Ничья была бы заслуженным результатом в матче «Зенит» — «Ювентус»

10:24
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Бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Семшов отметил, что ничья в матче между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1) в третьем туре группового турнира Лиги чемпионов была бы заслуженным результатом.

«Мы играли с «Ювентусом» так же, как с «Челси», пришлось больше обороняться, чего «Зенит» не делает в чемпионате России. Поэтому, конечно, небольшое невнимание в штрафной площади в концовке матча, которое обернулось забитым мячом, негативно сказалось, — цитирует ТАСС Семшова. — Потому что в целом по игре ничья была бы достойным результатом. Хотя «Ювентус» имел преимущество, начиная со второй части первого тайма. Конечно, положительные эмоции есть, но результат отрицательный».

«Заслуженной была бы ничья. Потому что по большому счету полуголевые моменты у «Ювентуса» были во втором тайме. Где-то ребята друг другу помогали, поэтому были нереализованные моменты, а просто навес и невнимание привели к голу. Но это Лига чемпионов, не чемпионат России, играли против команды высокого уровня».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12719731

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Роман Шишов все материалы автора

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