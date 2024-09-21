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Сегодня, 09:50

Семшов назвал тройку претендентов на победу в Лиге чемпионов

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов и рассказал, кого считает главными претендентами на победу в турнире.

— Как вам новый формат Лиги чемпионов?

— Привыкаем к нему. Мы думали, что новый формат не даст проходных матчей, но «Бавария» обыграла «Динамо» Загреб со счетом 9:2, поэтому пока ничего не изменилось. Я думаю, старый формат более интересный. Выход из группы, команды борются и стараются. Здесь же пока мне непонятно. Но рад, что в каждом туре будут хорошие, топовые матчи.

— Кто в этом сезоне главный претендент на победу в турнире?

— «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал». За остальными командами надо смотреть по ходу турнира, —сказал Семшов «СЭ».

С сезона-2024/25 УЕФА ввел изменения в формат Лиги чемпионов. Теперь в групповом этапе принимают участие 36 команд. Вместо разделения на группы проводится турнир с единой таблицей.

По результатам группового этапа восемь лучших клубов автоматически попадают в 1/8 финала, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, делятся на пары по жеребьевке и играют раунд плей-ин в двухматчевом формате. Клубы, оказавшиеся на местах с 25-го по 36-е, вылетают из еврокубков.

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