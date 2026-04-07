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Семин считает, что победа в Лиге чемпионов — единственный шанс Арбелоа остаться в «Реале»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин, который сегодня пойдет на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» на «Сантьяго Бернабеу», в интервью «СЭ» высказал мнение о шансах Альваро Арбелоа остаться после сезона главным тренером сливочных.

— Как отнеслись к переменам на тренерском мостике сливочных, когда Хаби Алонсо убрали посреди сезона, а вместо него Флорентино Перес поставил Альваро Арбелоа?

— Это часть тренерской профессии. Тем более — в «Реале». Там ждать год, два никто не будет. Пришел тренер — и должен сразу завоевывать титулы. Этого хотят все, но у «Реала» — другие возможности.

Насколько обоснованной была эта перестановка, посмотрим, когда закончится Лига чемпионов. Этот турнир для них — самое главное. Да и вообще, акцент у клуба из Мадрида сделан на том, что он должен обязательно что-то в сезоне выиграть. А ЛЧ для него сейчас последний шанс. Выиграет ее Арбелоа — президент посмотрит, оставлять его или нет. Не выиграет — даже шансов нет остаться.

— После прошлого тура чемпионата, когда «Барселона» выиграла в Мадриде у «Атлетико», а «Реал» проиграл «Мальорке», борьба в Ла лиге окончена?

— Думаю, да, — сказал Семин «СЭ».

«Реал» на своем поле примет «Баварию» во вторник, 7 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Мюнхене 15 апреля.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария» (начало — в 22.00 мск).

Матвей Сафонов и&nbsp;Юрий Семин.«Сафонов — молодец. Зачем слушать советчиков и уходить из лучшей команды мира?» Интервью Семина в Испании

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Альваро Арбелоа
Юрий Семин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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