Семин рассказал о травмированных в составе «Локомотива» перед матчем с «Ювентусом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмированными в команде. Он добавил, что не смогут сыграть Джефферсон Фарфан?, Лука Джорджевич и Антон Миранчук

— Как обстоят дела с травмированными?

— Изменения по сравнению с предыдущим матчем чемпионата России будут значительными.

— Насколько готов Крыховяк? И кто точно не сможет сыграть?

— Точно не смогут сыграть Фарфан, Джорджевич и Антон Миранчук. Остальные готовятся. (Игорь Рабинер)

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