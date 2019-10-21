Семин рассказал о травмированных в составе «Локомотива» перед матчем с «Ювентусом»
18:50
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмированными в команде. Он добавил, что не смогут сыграть Джефферсон Фарфан?, Лука Джорджевич и Антон Миранчук
— Как обстоят дела с травмированными?
— Изменения по сравнению с предыдущим матчем чемпионата России будут значительными.
— Насколько готов Крыховяк? И кто точно не сможет сыграть?
— Точно не смогут сыграть Фарфан, Джорджевич и Антон Миранчук. Остальные готовятся. (Игорь Рабинер)
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 1162Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур