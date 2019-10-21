Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Семин рассказал о травмированных в составе «Локомотива» перед матчем с «Ювентусом»

18:50
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о ситуации с травмированными в команде. Он добавил, что не смогут сыграть Джефферсон Фарфан?, Лука Джорджевич и Антон Миранчук

— Как обстоят дела с травмированными?

— Изменения по сравнению с предыдущим матчем чемпионата России будут значительными.

— Насколько готов Крыховяк? И кто точно не сможет сыграть?

— Точно не смогут сыграть Фарфан, Джорджевич и Антон Миранчук. Остальные готовятся. (Игорь Рабинер)

Ювентус — Локомотив

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 1162
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир