Семин рассказал о сроках восстановления Антона Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» заявил, что хавбек Антон Миранчук пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в игре 9-го тура премьер-лиги против «Сочи» (1:0). Во вторник, 17 сентября, полузащитник перенес операцию в Германии.

— Какие матчи изучали при подготовке к «Байеру» — против «Краснодара» или последние в чемпионате Германии?

— Матчи с «Краснодаром» были очень давно, — приводит слова Семина официальный сайт «Локо». — Даже месяц может многое поменять в организации игры, а здесь прошло полгода. Смотрели матч с «Боруссией», с «Хоффенхаймом» — все игры Леверкузена.

— У «Локомотива» много травмированных, сильная группа. Это самая сложная ситуация в вашей карьере?

— Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов — хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.

— Расскажите о травмированных?

— Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали — Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция — это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей