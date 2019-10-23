Семин рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) рассказал, о чем беседовал с главной звездой туринцев Криштиану Роналду.

— О чем вы говорили после игры с Криштиану Роналду?

— Криштиану сказал, что, конечно, нам было тяжело, но мы могли бы побольше раскрываться. А я ответил, что в этом случае нам было бы еще сложнее.

— В матче с клубом уровня «Ювентуса» нашей команде почти нечего терять, зато можно многое выиграть. Что команда почерпнула из этого матча?

— Это очень серьезный опыт — играть с такой командой не каждому игроку и тренеру удается. Опыт и для игроков, и для команды, и для клуба в целом. (Игорь Рабинер)

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