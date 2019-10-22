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Семин рассказал, что Сарри изменил в «Ювентусе» по сравнению с Аллегри

21:36
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил «Ювентус» Маурицио Сарри с прошлогодним, который возглавлял Массимилиано Аллегри.

— «Ювентус» изменился при Сарри, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ». — Они стали больше играть в атаке, у них стало больше контроля мяча. Схема у них сейчас тоже немножко другая, нежели при Аллегри. На мой взгляд, они быстрее отбирают мяч после потери.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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