Семин рассказал, что Сарри изменил в «Ювентусе» по сравнению с Аллегри
21:36
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил «Ювентус» Маурицио Сарри с прошлогодним, который возглавлял Массимилиано Аллегри.
— «Ювентус» изменился при Сарри, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ». — Они стали больше играть в атаке, у них стало больше контроля мяча. Схема у них сейчас тоже немножко другая, нежели при Аллегри. На мой взгляд, они быстрее отбирают мяч после потери.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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