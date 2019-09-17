Семин рассказал, что Хеведес может выйти на поле в матче с «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

— В каком состоянии Хеведес?

— Бенедикт очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле.

— Игра с «Байером» — ключевая в группе, учитывая, что фаворитами называют «Атлетико» и «Ювентус»?

— Вы уже всех по местам расставили. Может нам уже и играть не надо? Первая игра всегда самая важная. Дальше сама ситуация подскажет — какое будет турнирное положение, какие футболисты будут здоровы. Нет смысла заглядывать далеко. Завтра самый важный матч.

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей