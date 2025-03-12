Семин раскрыл фактор успеха Кварацхелии в «ПСЖ»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» подвел итоги ответного матча между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (1:0, пен. 4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот матч, на мой взгляд, был лучшим в этой Лиге чемпионов. Лучшая игра по качествам, по эмоциям, по всему. Совершенно другой «ПСЖ». И после Мбаппе они стали больше командой, потому что много атакуют, но и все обороняются. В защиту идут и Хвича, и Дембеле, и Барколя. Они стали более сплоченной командой. Кварацхелия играет блестяще. Когда надо — на команду, когда надо, совершает индивидуальные действия. Баланс всех действий говорит о том, что он полностью вошел в команду и стал важной фигурой. Тройка нападающих: Хвича, Барколя и Дембеле, на мой взгляд, одна из лучших в Европе. Если в начале чувствовалось, что ему не нравится играть на позиции центрального нападающего, то сейчас он получает удовольствие. Большой объем работы на команду. Закономерно «ПСЖ» прошли дальше», — сказал Семин «СЭ».

Парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Ливерпуль» вылетел из турнира.