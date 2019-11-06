Семин прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — о матче с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов. Первый мяч после ошибки голкипера «Локо» Маринату Гильерме забил Аарон Рэмси.

— Такие вещи, какую учудил сегодня Гильерме, не выбивают вас из колеи?

— Такое с ним произошло первый раз, по-моему. Когда еще? А сколько раз он выручил? Меня — не выбивает. Главное — его не выбило. А самое важное — как на это отреагировала команда. А она отреагировала с еще большим энтузиазмом отыграться. И еще вот какой момент. С какой скоростью мяч летит после ударов Роналду! Только выдающиеся вратари могут поймать!

— Роналду сегодня заменили, и нельзя сказать, что он во второй раз кряду сыграл удачно. Как-то настраивали команду персонально против него?

— Уже отвечал на этот вопрос. Мы настраивали на «Ювентус», а не на Роналду. Как он сыграл плохо матч? Гол организовал первый. Он плохо не играет — играет или хорошо, или великолепно. А «Юве» — удачи. Будем болеть за то, чтобы вы встретились с «Атлетико» в финале. (Игорь Рабинер)