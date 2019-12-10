Семин призвал болельщиков поддержать игроков «Локомотива» перед матчем с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» поделился ожиданиями от встречи, сообщает пресс-служба москвичей.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

«Как игрокам настроиться на матч? Перспективы есть всегда! — приводит слова Семина пресс-служба москвичей. — Не каждой команде выпадает шанс сыграть с «Атлетико». Сыграть с топ-клубом мирового футбола — это уже достаточная мотивация для игроков. Что говорить игрокам после серии неудачных результатов? Когда не все гладко, игрокам нужны слова поддержки для уверенности. И болельщикам сейчас нужно поддержать игроков. Вот и все».

?? Сёмин: «Что говорить игрокам после серии неудачных результатов? Когда не всё гладко, игрокам нужны слова поддержки для уверенности. И болельщикам сейчас нужно поддержать игроков. Вот и всё».

#АтлетикоЛоко | #ЛигаЧемпионов | #AtletiFCLM | #UCL pic.twitter.com/w3o5JDgr5h — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 10, 2019

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры