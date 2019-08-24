Семин пожелал «Краснодару» сделать чудо в ответной игре с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после ничейного результата в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) пожелал удачи «быкам» в предстоящей ответной игре с «Олимпиакосом» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Что вас устроило по игре, а что — нет?

— Не устроило, что мы на долгое время теряли инициативу, и нам не удавалось отобрать мяч в стадии развития атаки у «Краснодара». Если первые 30 минут все шло отлично, то потом «Краснодар» переломил ситуацию.

— Вас очень тепло приняли болельщики «Краснодара» и негодующе — Смолова. Что скажете?

— Ну, Федора все любят, не только в Краснодаре. В «Урале»... Его освистали? Мне кажется, наоборот, показалось, что свист — это положительно. А меня-то что? (Улыбается). Я просто давно играл у вас. Сделайте чудо с «Олимпиакосом», — добавил Семин, покидая зал для пресс-конференций под аплодисменты журналистов. (Екатерина Потапова)

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