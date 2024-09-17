Семин: «Для Головина участие в Лиге чемпионов — шанс выйти на новый уровень»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре футболиста «Монако» Александра Головина.

«Хорошо, что «Монако» примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Для Головина участие в турнире — шанс выйти на новый уровень. Когда ты играешь против лучших, то становишься сильнее», — сказал Семин «РБ Спорт».

Розыгрыш Лиги чемпионов-2024/2025 стартует 17 сентября. «Монако» в первом матче сыграет дома против «Барселоны». Встреча состоится 19 сентября в Монте-Карло.