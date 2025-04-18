Семин назвал выдающимися противостояния в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о фаворите Лиги чемпионов-2024/25.

— Остались интересные команды. Матчей много. На сегодняшний момент мне кажется, что команды разделились — одни сбалансированны и играют очень хорошо в обороне. Речь про «Арсенал» и «Интер». А другие — суператакующие: «ПСЖ» и «Барселона». Это будут выдающиеся противостояния, — сказал Семин «СЭ».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Арсенал» — «ПСЖ», «Барселона» — «Интер».

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, ответные встречи — 6 и 7 мая.