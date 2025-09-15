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Семин назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую команду считает фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу «Ливерпуль» и «Барселону». «Ливерпуль» и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно. «Ливерпуль» поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир», — цитирует Семина ТАСС.

Во вторник, 16 сентября стартует розыгрыш общего этапа Лиги чемпионов. В первом туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико». Игра пройдет 17 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В сезоне-2024/25 команда Луиса Энрике в финале разгромила «Интер» (5:0).

Источник: ТАСС
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Юрий Семин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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