Семин назвал «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какую команду считает фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу «Ливерпуль» и «Барселону». «Ливерпуль» и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно. «Ливерпуль» поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир», — цитирует Семина ТАСС.

Во вторник, 16 сентября стартует розыгрыш общего этапа Лиги чемпионов. В первом туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Атлетико». Игра пройдет 17 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В сезоне-2024/25 команда Луиса Энрике в финале разгромила «Интер» (5:0).