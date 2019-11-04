Семеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Славии»? поделился ожиданиями от встречи, сообщает пресс-служба каталонцев.

Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.

«Это очень важная игра, и «Барселона» хочет одержать победу, — приводит слова Семеду пресс-служба «Барселоны». — Мы ожидаем тяжелого матча, но команда покажет отличную игру. Лига чемпионов — очень сложный турнир, но мы — «Барселона». Наш клуб является претендентом на победы во всех соревнованиях, мы и хотим выигрывать везде. Мы должны продолжать улучшать свою игру».

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