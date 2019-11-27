Семак заявил, что «Зениту» пришлось тяжело в матче с «Лионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).

— Рады, что победили. До последнего тура остаемся в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В первом тайме мы играли лучше, немного сели низко в начале второго тайма. Хорошо, что забили до перерыва. У соперника хорошие индивидуальные исполнители, нам пришлось тяжело.

— Часто бывает, что «Зенит» при устраивающем его счете начинает играть гораздо глубже. Сегодня было то же самое. Даже по владению «Зенит» в первом тайме выиграл 55 на 45, а после перерыва инициатива уже была у соперника. Но до перерыва «Зенит» играл здорово, почему нельзя было продолжать так же играть и после перерыва?

— Конечно, это не наша инициатива. «Лион» прибавил, стал играть более активно и агрессивно. Мы не могли выйти, теряли много мячей, не могли цепляться за них, не могли справиться с давлением, которое было. Когда «Лион» стал действовать менее активно, появились моменты, мы не хотим играть низко, но соперник заставляет. (Гоша Чернов)

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