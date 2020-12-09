Семак высказался об оскорблениях фанатов «Зенита» в адрес Дзюбы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от дортмундской «Боруссии» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2) отказался обсуждать оскорбления фанатов в адрес нападающего Артема Дзюбы. Также он добавил, что у него хорошие отношения с Себастьяном Дриусси.
— «Вираж» оскорблял Дзюбу. Как вы это прокомментируете?
— Что здесь комментировать? Наше дело работать, добиваться результата, что мы и делаем.
— Перед матчем вы сказали, что редко ориентируетесь на слова футболистов, за исключением моментов, когда они совпадают с вашим мнением. Можете расшифровать эту мысль? На первый взгляд, это звучит как непринятие противоположной позиции.
— У меня прекрасное взаимопонимание с Дриусси. Когда есть возможность поменять позицию ему и дать передохнуть Дзюбе, то он играет на любимой позиции. Его мнение совпало с моим. Когда нужно, играет слева. Когда нужно, рассматриваю в качестве второго нападающего.
(Гоша Чернов)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю