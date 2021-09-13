Семак: «Странно, что клубы решают проблемы с дисквалификациями и отъездами, а не федерация»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет готовить защитников команды к противостоянию нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.

— Как готовили защитников к Лукаку?

— Мы будем разбирать игру соперника и каждого игрока отдельно на вечерней теории.

— Как на Малкома, Клаудиньо и Барриоса повлияла ситуация с ограничениями?

— Ситуация необычная, все эти ограничения не помогают игрокам заниматься любимые делом, а только нервируют. Ребятам приходится решать проблемы с дисквалификациями и отъездами. Странно, что это решают клубы, а не федерация. Страдают игроки, и это не очень хорошо.

14 сентября клуб из Санкт-Петербурга сыграет в Лондоне против «Челси» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.