Семак: «Странно, что клубы решают проблемы с дисквалификациями и отъездами, а не федерация»
21:00
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет готовить защитников команды к противостоянию нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.
— Как готовили защитников к Лукаку?
— Мы будем разбирать игру соперника и каждого игрока отдельно на вечерней теории.
— Как на Малкома, Клаудиньо и Барриоса повлияла ситуация с ограничениями?
— Ситуация необычная, все эти ограничения не помогают игрокам заниматься любимые делом, а только нервируют. Ребятам приходится решать проблемы с дисквалификациями и отъездами. Странно, что это решают клубы, а не федерация. Страдают игроки, и это не очень хорошо.
14 сентября клуб из Санкт-Петербурга сыграет в Лондоне против «Челси» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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